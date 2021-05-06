Oktay Batal: 360 Digital Boss ile işletmeleri dijitale taşıyoruz
E-ticaret ve dijital pazarlama uzmanı Oktay Batal, ‘360 Digital Boss’ adlı yeni bir ajans kurdu. Salgınla birlikte dijitalleşmenin daha stratejik bir önem kazandığını belirten Batal, 'Bu yeni dünyada var olmak isteyen marka ve işletmelere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Eski usulde ticaret yaptıkları için rakipleri arasında geride kalan işletmeleri dijital dünyaya taşıyor, onlara çevrim içi alanda güçlü bir kimlik kazandırıyoruz' dedi.
06 Mayıs 2021, Perşembe 10:47 Son Güncelleme:
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Dijitalleşmeyi başaramayan marka ve işletmelerin varlıklarını devam ettirmelerinin giderek güçleştiğini vurgulayan Oktay Batal, şöyle konuştu:
Çağa uyum sağlayamayan, dijitalleşmeyi başaramayan işletmeler hayal kırıklığı yaşıyor, birçoğu pes ediyor. Biz burada devreye girerek işletmeleri kısa sürede ve bütçelerini sarsmadan dijitale uyumlu hale getiriyoruz. ‘Dijitalde 360 derece büyüme’ prensibiyle profesyonel ve deneyimli bir ekiple hizmet veriyoruz. Basın danışmanlığından PR çalışmalarına, web tasarımından sosyal medya ve içerik yönetimine, dijital pazarlamaya geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyoruz, zirveyi hedefleyenlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz.
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