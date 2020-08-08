Oktay: Beyrut Limanı faaliyete geçene kadar Mersin kullanılabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımızın yardım teklifini ilettik. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik. Limanın yeniden inşası için yardıma hazırız. Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetindedir. Beyrut Limanı faaliyete geçene kadar Mersin Limanı'nı kullanabilirler.