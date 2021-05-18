Magazin Oktay Gürtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Oktay Gürtürk'ün hayatıyla ilgili bilgiler
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Oktay Gürtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Oktay Gürtürk'ün hayatıyla ilgili bilgiler

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Oktay Gürtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Oktay Gürtürk'ün hayatıyla ilgili bilgiler

Aşk Çiçeğim şarkısıyla tanınan ve sosyal medyada çok konuşulan Oktay Gürtürk, kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da tanınıyor. Profesyonel müzik hayatına 1988 yılında başlayan Oktay Gürtürk, 30 yıldır müzik kariyerini sürdürüyor. Peki, Oktay Gürtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Oktay Gürtürk'ün hayatıyla ilgili bilgiler...

18 Mayıs 2021, Salı 11:33 Son Güncelleme:
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Oktay Gürtürk, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Elazığ'da geçiren v 30 yıla yakın bir sahne geçmişi olan Oktay Gürtürk, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe.

Profesyonel müzik hayatına 1988 yılında başlayan Oktay Gürtürk, ilk olarak Ankara'da sahne almaya başladı. Bu şehirde pek çok mekanda sahne alan şarkıcı kariyerine daha sonra İstanbul'da devam etmeye başladı. İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Oktay Gürtürk 2007 yılında çıkardığı "Yiğit Yaralı Olur" albümü ile adını duyurdu. 

Futbolla da ilgili olan Oktay Gürtürk, Galatasaray ve Elazığspor taraftarı. Aşk Çiçeğim adlı şarkısıyla önemli bir başarı kazanan şarkıcı müzik kariyerine, yaptığı albümler ve diğer müzikal çalışmalarla devam ediyor. Oktay Gürtürk'ün en bilinen eserleri ise şunlar; Yiğit Yaralı Olur, Kara Köprü Narlıktır, Baboş ve Emmoğlu Ele Benzer.

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