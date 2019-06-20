Oktay Kaynarca dostluk için 8 milyon TL yaktı

Oktay Kaynarca’ya iki reklam teklifi birden geldi. Oktay Kaynarca, bir yatak firmasının 8 milyon liralık cazip teklifini elinin tersiyle itip sahibi dostu olan giyim firmasını seçti. Yatak firması ise reklamında Kaynarca’nın yarı fiyatına Özcan Deniz’i oynattı

20 Haziran 2019, Perşembe 08:23
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Oktay Kaynarca dostluk için 8 milyon TL yaktı

ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, reklam dünyasının yeni gözdesi! Ünlü oyuncunun kapısını bir süre önce iki firma birden çaldı. İdaş şirketi, Kaynarca'ya yaklaşık 8 milyon lira teklif etti.

ÖZCAN DENİZ'LE İKİ YILLIK İMZA

Ancak Kaynarca 8 milyonu almak yerine sahibi arkadaşı olan Kiğılı'yı tercih etti. Bu gelişme üzerine İdaş şirketi, Kaynarca'ya teklif ettiği fiyatın yarısına, yani 4 milyon liraya Özcan Deniz'le iki yıllık anlaşma imzaladı. (Günaydın)

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