Oktay Kaynarca dostluk için 8 milyon TL yaktı

ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, reklam dünyasının yeni gözdesi! Ünlü oyuncunun kapısını bir süre önce iki firma birden çaldı. İdaş şirketi, Kaynarca'ya yaklaşık 8 milyon lira teklif etti.

ÖZCAN DENİZ'LE İKİ YILLIK İMZA

Ancak Kaynarca 8 milyonu almak yerine sahibi arkadaşı olan Kiğılı'yı tercih etti. Bu gelişme üzerine İdaş şirketi, Kaynarca'ya teklif ettiği fiyatın yarısına, yani 4 milyon liraya Özcan Deniz'le iki yıllık anlaşma imzaladı. (Günaydın)