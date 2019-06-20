Oktay Kaynarca dostluk için 8 milyon TL yaktı
Oktay Kaynarca’ya iki reklam teklifi birden geldi. Oktay Kaynarca, bir yatak firmasının 8 milyon liralık cazip teklifini elinin tersiyle itip sahibi dostu olan giyim firmasını seçti. Yatak firması ise reklamında Kaynarca’nın yarı fiyatına Özcan Deniz’i oynattı
ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, reklam dünyasının yeni gözdesi! Ünlü oyuncunun kapısını bir süre önce iki firma birden çaldı. İdaş şirketi, Kaynarca'ya yaklaşık 8 milyon lira teklif etti.
ÖZCAN DENİZ'LE İKİ YILLIK İMZA
Ancak Kaynarca 8 milyonu almak yerine sahibi arkadaşı olan Kiğılı'yı tercih etti. Bu gelişme üzerine İdaş şirketi, Kaynarca'ya teklif ettiği fiyatın yarısına, yani 4 milyon liraya Özcan Deniz'le iki yıllık anlaşma imzaladı. (Günaydın)