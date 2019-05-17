Oktay Kaynarca isyan etti: Adını bile duymadığım birileri...

Özel hayatına ilişkin çıkan bir haberle magazin gündemine gelen Oktay Kaynarca, "şarkıcı ile aşk yaşadığı" iddiasını Instagram paylaşımıyla yalanladı.

Usta oyuncu, elinde silah ile görüldüğü bir kareye, "Sabah kalkınca magazin sitelerinde adını bile duymadığım birileri ile adımın yazıldığını görünce ben" notunu yazdı.