Magazin Oktay Kaynarca Masumlar Apartmanı’nda mı oynayacak? Oktay Kaynarca hakkında flaş iddia

Oktay Kaynarca Masumlar Apartmanı’nda mı oynayacak? Oktay Kaynarca hakkında flaş iddia

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Oktay Kaynarca Masumlar Apartmanı’nda mı oynayacak? Oktay Kaynarca hakkında flaş iddia

Oktay Kaynarca’nın başrolde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sürpriz şekilde bitmesinin ardından ünlü oyuncunun hangi projede yer alacağı merak ediliyordu. Son günlerde iddialara göre Oktay Kaynarca’nın TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı’nda oynayacağı konuşulmaya başlandı…

03 Kasım 2021, Çarşamba 15:21 Son Güncelleme:
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Oktay Kaynarca tam 6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran EDHO’da Hızır Çakırbeyli karakteri ile izleyicinin karşısına çıkıyordu. Dizinin 7. sezonu için hazırlıklar devam ederken, beklenmedik bir gelişme oldu ve yeni sezon yayına girmedi. Dizinin final yapıp yapmadığına ilişkin kanaldan bir açıklama gelmezken, Oktay Kaynarca’nın Masumlar Apartmanı’nda oynayacağı söylentileri dolaşmaya başladı…

OKTAY KAYNARCA MASUMLAR APARTMANI’NDA MI OYNAYACAK?

Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizide 199 bölüm boyunca yer aldı. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteri ile televizyon izleyicisinin gönlüne taht kuran başarılı oyuncu, EDHO’da Hızır Çakırbeyli karakteri ile yine milyonları peşinden sürükleyen bir isim haline geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın haziran ayında sezon finaline girmesinin ardından dizinin hayranları yeni sezonu merakla beklemeye başladı. 7. sezon fragmanının yayınlanmasıyla EDHO heyecanı katlanırken, hiç beklenmedik bir gelişme oldu ve dizinin 200. Bölümü belirtilen tarihte yayınlanmadı. Kanaldan ve dizinin yapımcısından konuya dair bir açıklama gelmezken, Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada EDHO hayranlarına veda etti.

Tüm bu gelişmelerin ardından da Oktay Kaynarca’nın hangi dizide yer alacağı merak edilmeye başlandı. Kurtlar Vadisi hayranları, Kaynarca’nın yeniden Süleyman Çakır karakteriyle ekranlara döneceği yönünde beklentilerini sosyal medyada dile getirirken, kimsenin beklemediği bir iddia daha ortaya atıldı.

Ünlü oyuncunun TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda yer alacağı ve kısa süre içinde bir anlaşma imzalandığı öne sürüldü. Hatta öyle ki iddialara göre Oktay Kaynarca'nın Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın babasını canlandıracak. Ancak konuya ilişkin ne Oktay Kaynarca’dan ne de Masumlar Apartmanı’nın yapım ekibinden bir açıklama gelmedi…

 

 

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