Magazin Oktay Kaynarca'dan duygusal veda

Oktay Kaynarca'dan duygusal veda

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Oktay Kaynarca'dan duygusal veda

atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde bir veda yaşandı. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Sanem Çelik için duygusal bir mesaj yazdı.

25 Mart 2021, Perşembe 01:03 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 187. bölümüyle ekranlara geldi. EDHO'da Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik ise yayımlanan son bölümle diziye veda etti.

Araçtan inen Ceylan minibüstekiler tarafından sırtından vuruldu. Hızır büyük şok yaşarken Ceylan, kollarında can verdi.

Dizide Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik ise 187. bölümle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etmiş oldu. 

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca bölüm yayınlandıktan sonra sosyal medya hesabından Sanem Çelik ile bir fotoğrafını paylaştı.

Oktay Kaynarca, "Güzel kadın güzel kal" diyerek rol arkadaşına veda etti.


https://www.instagram.com/p/CMx1SJijfNc/?utm_source=ig_web_copy_link



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