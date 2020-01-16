“Okuduğum Kitaplar Defteri” projesi ile çocuklara destek ol

Herkese Kitap Vakfı ve D&R işbirliği ile hayata geçirdiği kampanya kapsamında, “Okuduğum Kitaplar Defteri” satışa sunuldu. Herkese Kitap Vakfı’na katkı sağlaması hedeflenen projenin tanıtımı gerçekleşti. “Okuduğum Kitaplar Defteri”nden satın alanlar, Herkese Kitap Vakfı'na destek olarak bir çocuğun daha kitap okumasına katkı sağlayacak.

Herkese Kitap Vakfı’na gereken tüm desteği verdiklerini belirten D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, “Yılda 70 bine yakın yeni kitap çıkıyor. Bu kitapların önemli bir bölümü satışa sunuluyor. 200’e yakın mağazamızda Kitapcan kumbarası bulunuyor. Çalışanlarımız da bu konuya odaklı. Bugüne kadar köy okullarına pek çok kitap ulaştırdık.” dedi.

59 bin adet kitap 183 köy okuluna gönderildi

Etkinlikte konuşan Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, Türkiye’de kitap okuma konusunda yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Şenver, “Yapılan araştırmaya göre ‘Hiç kitap okumuyorum’ diyenler toplumun yüzde 58’ini oluşturuyor. ‘İlkokul öncesi kitabım olmadı’ diyen çocukların oranı yüzde 45. İnsanların yüzde 20’si ayda 1 kez kitap okuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü kütüphaneye hiç gitmemiş. Hiç dergi okumayanlar ise yüzde 79 oranında. Çocukların yüzde 9’u babasının kitap okuduğunu, yüzde 7’si ise annesinin kitap okuduğunu belirtiyor. Araştırmaya katılan yetişkinlerin yalnızca yüzde 7’si çocuğuna kitap okuduğunu söylüyor. Bu rakamları yükseltmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugüne kadar mağazalardaki Kitapcan bağış kumbaralarına 59 bin adet kitap bağışı yapıldı ve kitaplar 183 köy okuluna gönderildi.” dedi.

Okuduğum Kitaplar Defteri nedir?

Satışa sunulan “Okuduğum Kitaplar Defteri”, Herkese Kitap Vakfı tarafından çocukların daha çok kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla hazırlandı. Çocukların okudukları kitapların bilgilerini, kitaplara ait notlarını ve görüşlerini yazabilecekleri, kitapları özelliklerine göre puanlayabilecekleri eğlenceli bir hatıra defteri olarak tasarlandı.

Çocuklarda kitap okumayı teşvik etmek ve sevdirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile çocuklara kitap okumaya özendirmeyi, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amaçlanıyor.