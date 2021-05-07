Okuduklarımı neden unutuyorum?

Kitap okumak, okuma yazmayı öğrendiğimizden beri yaptığımız bir eylemdir. Eğer sıkı bir okuyucuysak da bu güne kadar epey bir kitap okumuşuzdur. Bir kütüphanemiz de varsa raf raf okuduğumuz kitaplarla doludur. Genelde de hep sorulur: “Hepsini okudun mu?” “Evet, birçoğunu okudum.” Sadece dokunarak okuduğumuz kitaplar da değil uygulamalardan okuduklarımız da belki bir kütüphaneye dönüşmüştür.

Peki, bu kadar okunan kitapların kaç tanesini detaylarıyla hatırlayabiliyoruz? Bu çok önemli bir sorundur. Okuruz ama hatırlamayız. Bir arkadaş ortamında daha önce okuduğumuz bir kitaptan bahsediliyordur ama bizim aklımıza kitapla ilgili hiçbir şey gelmiyordur. Kendimizde bir sorun mu var diye düşündüren bir sebeptir bu. O kadar okuduk, zaman harcadık, tam da yeri ama iki cümle bile kuramadık. Ya da elimize çok hevesle bir kitap alırız bir sayfa, iki sayfa derken bu satırlar bir yerden tanıdık gelmeye başlar. Bir de bakarız ki biz o kitabı daha önce okumuşuzdu3+. Bu sorunlarla siz de daha önce karşılaştınız değil mi?

OKUDUKLARIMIZI NASIL UNUTMAYIZ?

Kitap okurken yapabileceğimiz bazı küçük ama etkili yöntem olan “Ön Okuma” okuduklarımızı unutma oranımızı daha aza indirecektir.

Ön okuma, metni daha hiç okumadan yaptığımız, beynimizi meraklandıran bir tekniktir. Beynimiz ne kadar uyanık olursa o kadar okuduklarımızı öğreniriz. Okuyacağımız metinde yapacaklarımız:

1. Metnin varsa başlığı okuyup üzerinde birkaç saniye düşünüyoruz. Bize ne çağrıştırıyor, bizde daha önce bu konuya dair bir bilgi var mı?

2. Okuduğumuz şey eğer çok sayfaya sahipse 10-15 sayfalara bölerek hedefli okuma yapıyoruz.

3. Bu sayfalara şöyle kısaca bir göz atıp tarih, sayı, sıfat, isim, yer adı gibi kelimeleri buluyoruz.

4. Bulduğumuz kelimeler üzerinde başlıkla olan ve diğer kelimelerle ilişkisini düşünmeye çalışıyoruz. Burada biraz da hayal dünyamızı katmamız gerekiyor ki beynimizin birçok noktasını harekete geçirelim.

5. Daha sonra da hızlı okuma teknikleri ile okumamızı yapıyoruz.

6. Hızlı okuma teknikleri konusunda da uzmanlardan destek alınarak kısa zamanda hem unutma hem sıkılma hem de yavaş okuma sorunumuza çözüm bulmuş oluruz.

Aslında, unutmak sorun değil ama unutmamızı çare bulmamamız sorun olur. Çok da kolay ve etkili olan bu yöntemlerle hayat kalitemizi artırmış hem de keyifli bir öğrenme sürecine girmiş oluruz.





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