Okul alışverişi için 'güvenli ürün' nasıl seçilir?

Uzmanlardan okul alışverişi yapan ailelere uyarı geldi. Okul alışverişi yaparken çocukların sağlıklarını tehlikeye atacak toksik ürünlerden korunmak için etiketlerininin kontrol edilmesi gerekiyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, AA muhabirine, alışveriş yaparken ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Temel'e göre okul alışverişi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle;

Aldığımız ürünlerin muhakkak etiketine bakmamız gerekiyor

Etiket okumayı bir alışkanlık haline getirin

Aldığınız oyuncak ya da kırtasiye malzemesinde kullanılan kimyasalları okumayı öğrenin

Toksik olmayan ürünleri tercih edin

Kalite standartlarına uygun olup olmadığına bakın

Temel, alınan ürünlerin kalite standartlarına uygun olup olmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Muhakkak TSE ya da yurt dışından geliyorsa CE değerleri, uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, akredite ürünler alınmalı. Merdiven altı ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Sokak aralarında kırtasiye ürünleri satılıyor. Lütfen artık buna bir son verelim çünkü kırtasiye ürünleri çok önemli. Kimyasal içeren oyuncak ve kırtasiye ürünlerini çocuklar tutup, ellerini ağızına götürüyor, bazen de bu ürünleri yutabiliyor. Bu da birçok hastalığa hormonal bozukluklara neden olabiliyor." dedi.

KOKULU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Hamdi Temel, kokulu silgilerin çocukları cezbettiğini belirterek, "Kokması demek içinde kimyasal çözücü var demektir. Çocuklar o yaşta çözücüyle haşır neşir oluyor. Astım oluyor çocuklarımız, o kimyasallara maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

PET ŞİŞE YERİNE CAM ŞİŞE KULLANIN

Pet şişelerde 5 farklı kimyasal bulunduğuna dikkati çeken Temel, şunları kaydetti:

"Bu, 'Suyu içtim, hastalandım' değil ama bu kadar kimyasal maddeyi bir ömür boyu içiyorsunuz. 10 yıl, 20 yıl sonra bu kimyasalların vücudumuzda nasıl bir deformasyon yapacağını kestirmek mümkün değil. Pet şişe yerine cam şişe öneriyoruz. Bazıları 'kırılabilir' diyor, koruyucu bir kılıfta cam şişe taşısınlar. Lütfen suyumuza dikkat edelim, pet yerine cam kullanalım."



