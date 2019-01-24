Okul bahçesinden insan kemikleri çıktı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Bahçede kafatası ile insan kemikleri bulundu.

24 Ocak 2019, Perşembe 22:36 Son Güncelleme:
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Okul bahçesinden insan kemikleri çıktı

Anadolu Lisesi bahçesinde basketbol potası direğinin dikilmesi amacıyla görevliler tarafından kazma ve kürekle açılan çukurda, insan kafatasına rastlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

ÇOK SAYIDA KEMİK ÇIKARILDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, iş makinesiyle genişletilen çukurda çok sayıda kemik bulundu. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla toplanan insan kemikleri, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

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