Okul başarısızlığının 5 nedeni

Anne-babalar çocuğunun iyi bir geleceğe sahip olması ve başarılı olması için eğitimine büyük önem verir. İster en iyi okula gönderin isterse çocuğunuz üstün zekalı olsun çeşitli nedenlerden dolayı akademik başarısızlık yaşanabiliyor. Özel Taş İlköğretim Kurumları Müdürü ve pedagog Dr. Ali Akdoğan, başarısızlığa neden olması muhtemel unsurları ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

1-Öğrencinin bilişsel becerileri

Öğrenmenin temelinde beyin var. Beynin çok yönlü çalışması desteklendiği takdirde öğrenme performansı artar ve kalıcı öğrenme gerçekleşir. Öğrencinin performansını tam anlamıyla ortaya koyamamasına neden olan bilişsel işlem alanlarının belirlenmesi, dikkat eksikliği ya da özgül öğrenme güçlüğü gibi faktörlerin tanılanmasında oldukça önemli bir rol oynar. Uzmanlar tarafından uygulanan, geçerliği ve güvenirliği ispatlanmış envanterler aracılığıyla bu zorluk alanları belirlenmeli. Uygun destek çalışmalarının yapılması, öğrencinin akademik başarısına olumlu yönde etki eder.

2-Çalışma alışkanlıkları

Eve geldikten sonraki zamanını planlarken önceliklerini (ödevler, tekrar yapma, sınav hazırlığı, kitap okuma, televizyon izleme, arkadaşlarla vakit geçirme gibi) uygun şekilde belirleyen sorumluluklarını aksatmadan yerine getiren öğrenciler olduğu gibi bu öncelikleri belirlemede güçlük yaşayan, bu konuda yetişkin desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler de var. Bu gibi durumlarda evdeki zamanı yönetmek için sorumluluklar sıralanmalı ve her birine ayrılacak süre belirlenmeli. Bu planların mutlaka çocukla birlikte ve uzlaşmaya varılarak yapılması gerekiyor.

3-Aile içi düzen ve ilişkiler

Başarı kayıpları yaşayan bir öğrencinin haftalık çizelgesini layıkıyla yerine getirebilmesi için yetişkinlerin de uygun ev ortamlarını sağlaması gerekir. Yapılacak misafir ziyaretlerinin zamanlaması, evde varsa küçük kardeşin davranışlarının yönetilmesi ve uygun çalışma ortamlarının yaratılması yetişkinlerin sorumluluğunda. Gerginliğin, yüksek sesin, öfkenin, olumsuz eleştirilerin, aşağılamaların, hakaretlerin hüküm sürdüğü bir ev ortamında da çocuğun ruhsal iyilik halinin sağlanması mümkün değil.

4-Sosyal yaşantı

Arkadaşlarıyla gün içinde problem yaşayan çocuğun zihninde o gün yeni gördüğü matematik probleminden ziyade yaşadığı o sorun yer eder. Zaman zaman arkadaşlar arasında anlaşmazlıkların yaşanması son derece normal ve çocukta sosyal becerilerin gelişmesi adına gerekli. Ancak çocuk arkadaşlık ilişkilerinde genele yayılan, sürekli tekrar eden zorluklar (gruba dahil olamama, dışlanma, alay konusu olma gibi) yaşıyorsa bu durumun başarısına olumsuz etki eder. Bu tip zorluklar yaşayan çocukların sosyal becerilerindeki eksiklikler yapılacak gözlemlerle net bir şekilde belirlenmeli.

5-Duygusal gelişim ve motivasyon

Öğrencinin içsel motivasyonunun sağlanması başarı adına atılacak önemli adımlardan biri. Unutmayın kimse kimseye şayet o kişi öğrenmek istemiyorsa bir şey öğretemez. Öğrenme merakını ve şevkini desteklemek, soru sormasını sağlamak adına çocuklarla sohbet etmek, onları yeni şeyler öğrenebilecekleri ortamlara sokmak, araştırma yapacakları fırsatlar sağlamak, ilgilerini çeken alanlarda hobi edinmelerini desteklemek faydalı olacak.