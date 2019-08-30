Okul çantası alırken dikkat

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, velileri ve öğrencileri çanta telaşı sardı. Çanta satışı yapan Ercan Gökenç, velilere bazı tavsiyelerde bulundu.

'BEL HİZASINDAN 5 SANTİM YÜKSEK ÇANTALARI TERCİH EDİN'

Bu yıl okul çanta fiyatların geçen sene ile aynı olduğunu ve çantalara zam gelmediğini anlatan Gökenç, "Öğrenci kardeşlerimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Orijinal çantalar daha dayanıklı ve daha sağlıklı oluyor. Merdiven altı çantalar hep içine kitap, defter girdiğinde daha az ömürlü olurken, hem de çocukların sağlığı tehdit edebiliyor. Sağlık Bakanı ve uzmanların okul çantaları hakkında son günlerde uyarılarda bulunuyorlar. Bu uyarılara veliler kulak vermeli. Peki aileler çocukları için hangi çantaları tercih etmeli? Olabildiğince hafif sırt çantaları seçilmelidir. O nedenle boş ağırlığını mutlaka alırken göz önünde bulundurun. Her türlü aksesuarın çanta ağırlığını arttıracak etki yaratacağını unutmayın. Bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantaları tercih edin. Daha aşağı inmesi bele fazla ağırlık yaratabilir. Tekerlekli tipler düz zeminlerde çekerek taşımaya da yardımcı olacağı için çocuğun yükünü azaltmada faydalı olabilir" diye belirtti.

İHA