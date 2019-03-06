Okul çatısında yangın! Panik yarattı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki ilkokulun çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü

06 Mart 2019, Çarşamba 10:01 Son Güncelleme:
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Okul çatısında yangın! Panik yarattı

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamzalar köyündeki ilkokulun çatısında çıktı. Kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanları gören mahalleliler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiyenin yaklaşık 30 dakika süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle okulda zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA)

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