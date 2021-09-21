Türkiye Okul çıkışı feci kaza! Anne ve 2 çocuğu...

Okul çıkışı feci kaza! Anne ve 2 çocuğu...

Türkiye

Okul çıkışı feci kaza! Anne ve 2 çocuğu...

Antalya'da okuldan çocuklarını alan Ebru Sonkaya'nın kullandığı elektrikli bisiklete motosiklet çarptı. Kazada anne Ebru Sonkaya hayatını kaybetti, ağır yaralanan çocukları ise yoğun bakıma alındı.

21 Eylül 2021, Salı 13:10 Son Güncelleme:
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Kaza, dün akşam, Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Okuldan oğlu Berat ve kızı Nurhayat'ı aldıktan sonra yola çıkan Ebru Sonkaya'nın kullandığı elektrikli bisiklete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ebru Sonkaya ile 2 çocuğu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Ebru Sonkaya, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Nurhayat ve Berat ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de hastanede tedaviye alındı.

EŞİNİN ACI BEKLEYİŞİ

Ebru Sonkaya'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Eşine otopsi yapıldığı sırada dışarıda bekleyen Bülent Sonkaya'nın, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildiği görüldü.

DHA

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