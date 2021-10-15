Türkiye Okul çıkışı öğrenciler tekme tokat kavga etti!

Okul çıkışı öğrenciler tekme tokat kavga etti!

Türkiye

Okul çıkışı öğrenciler tekme tokat kavga etti!

İstanbul Sultangazi'de cadde ortasında bir grup öğrenci, okul çıkışı tartıştıkları arkadaşlarını tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 Ekim 2021, Cuma 10:05 Son Güncelleme:
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkan bir grup öğrenci aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir öğrenci, arkadaşları tarafından tekme, tokat ve yumruklarla darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle Kavga sonlandırılırken, o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) 



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