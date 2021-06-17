Okul dönüşü kaza: Çok sayıda yaralı var
Mardin'in Midyat ilçesinde okul öğretmenlerini taşıyan servis aracına, arkadan kamyonet çarpması sonucu, 8’i öğretmen 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
17 Haziran 2021, Perşembe 21:01 Son Güncelleme:
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Kaza, öğlen saatlerinde Mardin-Midyat karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Kırsal Çavuşlu Mahallesi Yunus Emre Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan K.B. yönetimindeki servis minibüsüne, aynı istikamete giden ve plakası öğrenilemeyen M.N.A yönetimindeki kamyonet arkadan çarptı.
Kazada, 8’i öğretmen 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü M.N.A. ve servis sürücüsü K.B. ile M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B., O.A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Mehmet Halis İŞ/MİDYAT/MARDİN (DHA)