Türkiye Okul dönüşü kaza: Çok sayıda yaralı var

Okul dönüşü kaza: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Okul dönüşü kaza: Çok sayıda yaralı var

Mardin'in Midyat ilçesinde okul öğretmenlerini taşıyan servis aracına, arkadan kamyonet çarpması sonucu, 8’i öğretmen 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

17 Haziran 2021, Perşembe 21:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, öğlen saatlerinde Mardin-Midyat karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Kırsal Çavuşlu Mahallesi Yunus Emre Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan K.B. yönetimindeki servis minibüsüne, aynı istikamete giden ve plakası öğrenilemeyen M.N.A yönetimindeki kamyonet arkadan çarptı.

Kazada, 8’i öğretmen 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü M.N.A. ve servis sürücüsü K.B. ile M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B., O.A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT/MARDİN (DHA) 

İlgili Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Eksik olsun
Rauf Tamer
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
HDP ve siyaset…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
NATO, Türkiye Afganistan
Murat Çelik
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar! Aşılamaya yeni yaş grubu eklendi