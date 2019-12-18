Okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü

Ankara'da inşaat halindeki bir okulun 4'üncü katında iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü



ankara'da inşaat halindeki bir okulda iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda iskele çöktü. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. 


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


DHA


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