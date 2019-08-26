Okul kantininde gıda logosu

Hazırlanan bilgilendirme notunda logo uygulamasının amacı, “Çocuklarımızın güvenilir gıdalarla dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak amacıyla okul gıdalarında ortak logo uygulamasına geçilmesi; okul çağı çocuklarının bilinçli gıda tüketme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır” diye anlatıldı.

NELER SATILAMAYACAK?

✘ Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi,

✘ Kızartmalar,

✘ Cipsler,

✘ Tüm çikolata türleri, gofretler,

✘ Tüm şeker ve şekerleme türleri,

✘ Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar,

✘ Hamurlu, şerbetli tatlılar,

✘ Tatlandırıcı içeren

NELER SATILABİLECEK?

✔ Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar,

✔ Kuru meyveler,

✔ Kuruyemişler, (tuzsuz, kabuksuz)

✔ İçme suyu,

✔ Süt (Pastörize),

✔ Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu,

✔ Yoğurt,

✔ Ayran,

✔ Peynir (pastörize),

✔ Günlük haşlanmış yumurta,

✔ Tam buğday ekmeği, taze domates, havuç, marul, biber vb. sebzelerden yapılan yağ eklenmemiş sandviçler. yiyecek ve içecekler.

BAKANLIK UYARDI

Okul alışverişi öncesi aileleri uyaran Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şunları söyledi: “Velilerimizin, üreticisi belli olmayan, merdivenaltı olarak tabir edilen ve CE işareti ile EN 71 standardı ibaresi bulunmayan ürünlere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor. Kırtasiye ürününü seçerken, üretici ile ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli.

Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin bulunduğuna da dikkat edilmeli. Sprey boya ve yapıştırıcılar su bazlı olmalı ve solvent içermemeli. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de etiket ve işaretler Türkçe ve kolay okunabilir olmalı. Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketiciler, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’nı arayabilir.”

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