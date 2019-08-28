Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından okul kantinlerinde satılacak gıdalarla ilgili açıklama yaptı. Peki, Okul kantinlerinde hangi gıdalar satılacak? Okul kantinlerinde hangi düzenlemeler yapıldı? İşte MEB’in okul kantinleri ile ilgili çalışması…

Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından okul kantinlerinde satılacak gıdaların üzerinde "Okul Gıdası" logosunun yer almasına ilişkin uygulamayla ilgili video paylaşarak, değerlendirmelerde bulundu.

Kantinlerde meyve, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar, kuru meyveler, kuru yemişler, içme suyu, mineralli içecekler, süt (pastörize), peynir (pastörize), yoğurt, ayran, taze sıkılmış meyve ve sebze suları, günlük haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, taze domates, havuç, marul, biber vb. sebzelerden yapılmış yağ eklenmemiş sandviçler satılacak.

Bakan Ziya Selçuk, twitterdan kantinler ile ilgili paylaşımda bulundu ve video yayınladı.

İŞTE MEB TARAFINDAN PAYLAŞILAN VİDEO!



