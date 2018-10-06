Okul kapısın üzerine düşen çocuk yoğun bakıma alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde önceki gün saat 15.00 sıralarında, Denizciler Mahallesi'ndeki Turgut Reis İlkokulu'nda yine bir "okul kapısı faciası" yaşandı. 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada tuttuğu okulun raylı demir kapısı üzerine devrildi. Çocuğun demir kapı altından çığlıklarını duyan çevredekiler ve okul yöneticileri, hemen üzerinden demir kapıyı kaldırdı. Okul idarecileri, sağlık ekibini arayarak, yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralanan öğrenciye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali İşler, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

"İHMAL VAR, BU BİR CİNAYET"

Oğlunun ağır yaralı olarak yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü kaydeden Selahattin İşler, "Olay günü veli toplantısı yapılacağı için çocukları dışarıya çıkartmışlar. Ben Mardin'e gitmiştim, eşim Reyhan İşler de veli toplantısı için okuldaydı. Daha sonra oğlum demir kapıyı tutunca üzerine devrilmiş. Ben de hemen olayı duyunca apar topar Kocaeli'ne döndüm. Kapı nasıl düşer? Anlayamadım. Okul yönetiminden şikâyetçiyim. Okul kapısı önünde nöbetçi kulübesi var fakat görevli yok. Biz bu öğretmenlere idarecileri çocuğumuz teslim ediyoruz. Bu olayda sorumsuzluk, ihmal var. Bu bir cinayettir. Okul yönetimi ve idarecilerden şikâyetçi oldum. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

DHA