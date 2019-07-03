Okul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların kapanmasının üzerinden 20 gün geçti. 3 Aylık yaz tatilini öğrenciler keyifle geçirirken zaman zaman okulların ne zaman açılacağı merak konusu oluyor. Okula yeni başlayacak olan öğrenciler ve lise adayları ise özellikle okul kayıtlarının başlama tarihini araştırıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019-2020 yılı takvimine göre okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. İlkokul 1. sınıfa gidecek olan öğrenciler ise 2 Eylül'de okula başlayacak. 1'inci ve 5'inci sınıf kayırları ise 1 Temmuz itibarıyla başladı.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;

"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.