Türkiye Okul müdür yardımcısının dikkati olası pitbull saldırısını önledi

Okul müdür yardımcısının dikkati olası pitbull saldırısını önledi

Türkiye

Okul müdür yardımcısının dikkati olası pitbull saldırısını önledi

Trabzon'un Of ilçesinde 2 gündür bir ilkokul yakınlarında dolaşan sahipsiz pitbull cinsi köpeği fark eden okulun müdür yardımcısı Zafer Demir, muhtemel bir pitbull saldırısı vakasını önledi.

31 Aralık 2021, Cuma 10:40 Son Güncelleme:
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Son günlerde yaşanan pitbull saldırılarının bir örneği daha yaşanmadan son anda farkedildi. Trabzon'un Of ilçesi Pınaraltı Mahallesi İlkokulu çevresinde dolaşan pitbull cinsi köpek Müdür Yardımcısı Zafer Demir fark edildi. Köpeğin tehlikeli olabileceğini düşünen Demir, Of Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine okula gelen Of Belediyesi sokak hayvanları görevlileri köpeği okuldan alarak hayvan barınma merkezine götürdü.

"ÇOCUKLAR TEDİRGİN OLDU"

Köpeğin bir gün öncesinden okulun çevresinde dolaştığını gördüklerini belirten Okul Müdür Yardımcısı Zafer Demir, "Bir daha gelmez dedik fakat bu gün yine geldi. Bu köpeğin ne yapacağı belli oluyor. Ani bir refleksle saldırabilir. Zaten gündemde benzer olaylar yaşanıyor. Çocuklar da tedirgin oldu. Köpeği bir okulun dışına bağladık. Hayvan aç olduğu için besledik onu. Belediye ekiplerine durumu bildirdik. Onlarda hemen gelerek köpeği aldılar" dedi.



"UYGUN KOŞULLARDA KÖPEĞİ ALDIK"

Köpeğin saldırganlık belirtisi göstermediğini belirten Of Belediyesi Sokak Hayvanları Görevlisi Ogün Saral ise "Biraz uysal bir köpeğe benziyor. Netice itibariyle bu köpeklerin ne tepki vereceği belli olmuyor. Biz de tedbirli bir şekilde yaklaşıyoruz. Bizde hocamızın ihbarı üzerine hızlıca geldik. Uygun şartlarda köpeği aldık. Köpeğimizin sağlığı ve bundan sonraki hayatı için ne gerekiyorsa belediye olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Köpekten korktuklarını belirten okul öğrencileri, köpeğin götürülmesinin ardından rahat bir nefes aldılar.

İHA

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