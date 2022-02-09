Türkiye Okul önü uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı!

Okul önü uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı!

Türkiye

Okul önü uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı!

İstanbul'da motorize yunus polisi, ortaokul önünde uyuşturucu satan kadını ve eşini kıskıvrak yakaladı. Çiftin kullandığı motosiklette yapılan aramalarda ön tekerleğin içerisine zulalanmış marihuana bulundu.

09 Şubat 2022, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus ekipleri, Merkez Mahallesindeki Şeyh Şamil Ortaokulu önünde motosikletle gelen erkek ve kadının uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirlediği bilgisine ulaştı. 

Bunun üzerine tedbir alan yunus timleri, önceki gün saat 15.00 sıralarında okul etrafında dolaşan motosikleti durdurdu. Şahısların üst aramalarını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yapan polis ekipleri herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

MOTOSİKLETİN TEKERİNDEN MARİHUANA ÇIKTI

Motosikletten yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine yunus polisi, inceleme yaptı. Yapılan aramalarda motosikletin ön tekerleğinin içerisine zulalanmış satışa hazır 3 parça halinde toplamda 67.25 gram gelen marihuana ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 765 liraya ve çiftin cep telefonlarına da el konuldu. Uyuşturucunun bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.

TORBACI ÇİFT ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Aramaların ardından motosikletteki torbacı Duygu K. (35) ve Gökhan K. (42) gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen çiftin ifadesi alındı. Emniyette “uyuşturucu ve uyarı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlemleri yapılan çift, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca okul önünde gençlere uyuşturucu satan çiftin 2’si lisede eğitim gören toplamda 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

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