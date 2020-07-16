Okul seçimi sınav kadar önemli

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanıyor. Sonuçlara meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Lise yerleştirme işlemleri puana göre değil, öğrencinin yüzdelik dilimine göre yapılacak. Öğrenci ve velilerin tercih listesini yüzdelik dilime göre oluşturması gerekiyor. Tercih listelerine ve tercih işlemleri ekranlarına e-okul ana sayfasından ulaşılabilecek. Tercihleri yaparken okulların rehber öğretmenlerinden destek alınmasında fayda var.

Bunlara dikkat edin

Uzmanlar, lise seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Tercih edilecek lise, öğrenciye ve kariyerine katkı sağlamalı, isme göre okul tercih edilmemeli.

Lisenin yüz yüze eğitim kadar uzaktan eğitim konusunda da iyi olup olmadığı araştırılmalı.

Lisenin eve uzaklığının öğrencinin ders motivasyonunu ve performansını etkilemeyecek bir mesafede olmasına dikkat edilmeli.

Üniversiteye en iyi şekilde hazırlayacak liseler tercih edilmeli.

Okulun eğitim başarısı, öğrenciye sunulacak akademik olanaklar, öğrencinin kişiliğini geliştirecek ortamın varlığı gibi alanlar belirlenmeli.

Okullar önceden ziyaret edilmeli.

Okul, yeterli sayıda ve yüksek nitelikte yönetici ve öğretmenlere sahip olmalı.

Okulun fiziki koşulları yeterli olmalı.

Özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, devlet okulları için tercih yapamayacak. Devlet lisesine geçmek isteyen öğrencilerin özel okuldaki kaydını silmesi gerekiyor.