Okul servis ücretleri 2021: Ankara’da ve İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
2021 okul servis ücretleri, okulların açılmasına kısa süre kala belli oldu. İstanbul’da, okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam gelirken, Ankara için fiyatlar da belli oldu. Peki, Ankara’da ve İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Okul servis ücretleri 2021…
20 Ağustos 2021, Cuma 16:03 Son Güncelleme:
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2021-2022 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak öğrenci servis fiyatları öğrenci velileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Ankara’da okul servis ücretleri geçtiğimiz günlerde açıklanırken, gözler İstanbul’daki servis ücretlerine çevrilmişti. Beklenen açıklama İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk’ten geldi. İşte, Ankara ve İstanbul’da okul servis ücretleri…
ANKARA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Ankara’da 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretleri belli oldu. Ankara’da okul servis ücretleri yıllık
- 0-3 kilometre için 2 bin 610 TL,
- 3-6 kilometre için 2 bin 880 TL,
- 6-10 kilometre için 3 bin 330 TL,
- 10-15 kilometre için 3 bin 870 TL olacak.
- 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 TL alınacak.
İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul’daki servis ücretlerine ilişkin açıklama İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk’ten geldi. Öztürk, İstanbul'daki okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını söyledi.
Buna göre, İstanbul’da okul servis ücretleri fiyatlar
- 0-1 kilometre arası 312 TL,
- 0-3 kilometre arası 348 TL,
- 3-5 kilometre arası 370 TL,
- En uzun mesafe, çok öğrenci olmasa bile 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 TL’ye taşınacak.
- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere ek olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak.
- Böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 TL oldu.