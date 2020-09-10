Corona virüse karşı yeni önlemler devreye giriyor. Martta görülen ilk vakanın ardından okullar online eğitime geçince çalışamayan servis araçları, yeni eğitim-öğretim yılı için önlemlerini aldı. 11 Mayıs’ta sıkı tedbirlerle yeniden kapılarını açan AVM’lere ise Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) ‘güvenli hizmet belgesi’ alma uygulaması başlatıldı.

Maske kontrolü

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, okul servislerinde alınacak önlemleri anlattı. Çocukların maskelerinin servisteki görevli tarafından kontrol edileceğini söyleyen Öztürk, “Servislere takviye maske sağlayacağız ki çocukta maske yoksa verilsin. Araçlara dezenfektan koyuyoruz. Çocuklar arabaya bindiği zaman ellerini dezenfekte edecek” dedi.

Hep aynı koltuk

Corona virüsle ilgili 14 kuralı bütün arabalara koyacaklarını anlatan Öztürk, “Bir öğrenci eylülde hangi koltukta oturmaya başlarsa hazirana kadar aynı koltuk numarasında oturmaya devam edecek” diye konuştu. Öztürk, servislere ‘kapasitesinin yarısı kadar öğrenci alınacak’ diye bir kuralın olmadığını, ücretlerin günlük olmasına ilişkin ise bir planlama yapmadıklarını söyledi.

'Güvenli hizmet'

AVM’lere verilecek ‘TSE Güvenli Hizmet Belgesi’, yeni bir dönemi başlatacak. AVM’lerde yeme-içme alanlarındaki masa mesafelerinden asansörlerin kullanımına, dezenfeksiyondan lavaboların temizliğine kadar yeni standartlar belirlendi. Kurallara uyulup uyulmadığı hem AVM yönetimleri hem de TSE tarafından çifte denetimle kontrol edilecek. AVM’lerde uygulanan önlemlere ek olarak şu tedbirler alınacak:

Asansörü sadece yaşlılar ve 15 yaş altı kullanacak

AVM’lerdeki yeme-içme merkezlerindeki masa mesafeleri biraz daha açılacak.

Asansörler tek kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

Sadece yaşlılar ve 15 yaş altı asansörleri kullanacak.

Yürüyen merdivenler daha sık dezenfekte edilecek.

Lavabolara el değmeden girip çıkılabilecek.







