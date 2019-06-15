Yaklaşık iki yıl önce kreş servisinde unutulan oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan baba Sakin, Çiğli Belediyesindeki yeni görevini çocuklarla iç içe geçirerek üzüntüsünü hafifletmeye çalışıyor.

Belediyenin Harmandalı'ndaki okul öncesi eğitim merkezinin idari işlerini yürüten Sakin, gününün büyük bölümünü çocuklarla geçiriyor ve onlarla oyunlar oynuyor.

Serkan Sakin, yeni görevinde çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşadıkları acı olay sonrası eğitim mevzuatları konusunda çok sayıda araştırma yaptığını ifade eden Sakin, yeni görevini severek yaptığını ve kreşte herhangi bir eksiklik olmaması için çok özenli çalıştığını dile getirdi.

'GÖZ BEBEĞİMİZ GİBİ BAKIYORUZ'

Alperen'in vefatına herkesin çok üzüldüğünü bildiğini anlatan Sakin, şöyle devam etti:

"Nereye gitsek acı bir şekilde tanınıyoruz. Bu, bizim açımızdan çok üzücü. Gerçekten çok acı bir deneyim yaşadık. Burada olmamın sebeplerinden birisi buydu. Bu anlamda Sayın Gümrükçü'ye teşekkür ediyorum. Altından kalkması gerçekten zor oldu. Oğlumuzu kaybettik ama başka Alperenlerimiz, Ayşelerimiz, Alilerimiz, Ali Erenlerimiz oldu. Onlarla ilgilenmek, onlar için bir şey yapabilmek, karınca misali bir damla bile su taşıyabilmek gurur verici."

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile seçildikten sonra bağlantıya geçerek kreşlerle ilgili projelerini anlattığını ifade eden Sakin, daha sonra da böyle bir görevin gündeme geldiğini dile getirdi.

AA