Türkiye Okul tatil edildi! Yangın şoku! Öğrenciler evlerine gönderildi

Okul tatil edildi! Yangın şoku! Öğrenciler evlerine gönderildi

Türkiye

Okul tatil edildi! Yangın şoku! Öğrenciler evlerine gönderildi

Okulu tatil ettiren olay Beşiktaş'ta yaşandı. Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda elektrik panolarında yangın çıktı. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle okul tatil edildi. Öğrenciler Öğretmenlerinin kontrolünde evlerine gönderildi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 11:54 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle okul tatil edildi. Bazı öğrenciler velileri tarafından okuldan alınırken bazıları da servis ile evlerine gitti.

Beşiktaş Levent'te bulunan Lütfi Banat Ortaokulu'nda yangın çıktı. Elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle okula duman doldu. Derste olan öğrenciler öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarıldı.

İhbar edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle okul tatil edildi. Öğretmenlerinin kontrolünde çantalarını alan öğrenciler evlerine gitti.


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