Türkiye Okul yolunda feci kaza! Çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Okul yolunda feci kaza! Çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Türkiye

Okul yolunda feci kaza! Çocuk öldü, anne yoğun bakımda

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde çocuğunu okula götürmek için evden çıkan işitme engelli anne ve çocuk yolun karşısına geçmek istedikleri esnada bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk olay yerinde hayatını kaybetti anne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

24 Aralık 2021, Cuma 16:05 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Arda Oruç isimli 4. sınıf öğrencisi çocuğunu okula götürmek isteyen işitme engelli anne Filiz Oruç çocuğu ile birlikte caddeden karşı tarafa geçmek istedi.

Yolun yarısına gelip durduktan sonra karşı tarafa geçmek isteyen anne ve çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



ŞOFÖR YAKALANARAK TUTUKLANDI

Kaza sonrasında minibüs şoförü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kayabaşı Karakol Ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜK ÇOCUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza sonrasında yaşamını yitiren 4. sınıf öğrencisi İbrahim Arda Oruç ise bugün Cuma namazına müteakip Başakşehir İmam-ı Azam camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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