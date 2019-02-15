Okul yöneticileri 'EKYES' ile seçilecek

Bakanlık ile ÖSYM arasındaki protokole göre okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ olarak belirlendi. ÖSYM’de düzenlenen protokol törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün katıldı. EKYS, nisan ve mayısta yapılacak. Sınava ilişkin usul ve esaslar MEB tarafından hazırlanacak ve sınav kılavuzuyla duyurulacak.