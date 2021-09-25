Diş problemleri bile çocuğunuzun öğrenmesini zorlaştırabilir

Okul öncesi yaptırılması gereken sağlık kontrollerinin en önemlisi, işitme ve görme muayeneleridir. İşitme ve görme sorunu yaşayan çocuklar, öğrenme güçlüğü yaşar. Görme ve işitme taramasının yanı sıra büyüme gelişme döneminde çocuklarda diş kontrolleri de yapılmalıdır. Çocukların dişle ilgili yaşadığı küçük sorunlar da öğrenme ve kavramayı zorlaştırabilir. Tanısı, çocukluk döneminde erken konulması gereken bir grup hastalık vardır. Bu hastalıklar aileler tarafından fark edilemeyebilir. Okul öncesi check-up yaptırılan çocuklarda bu hastalıklar tespit edilerek tedavisine başlandığında, çocukların okuldaki kavrama ve öğrenme geriliğinin de önüne geçilmektedir.

Aşı kontrolü yapılmalı

4-6 yaş arasında yapılması gereken difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşılarının tamamlanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunun yanında kan ve idrar sayımları da ihmal edilmemelidir. Özellikle okul döneminde çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı için uyku düzeni ile düzenli bir hayatının olmasına dikkat etmek gerekir. Çocukların enfeksiyon hastalıklarından korunmasını sağlamak için mutlaka tuvalet hijyeni ile doğru el yıkama alışkanlığının kazandırılması gerekir.

Uzman yardımı gerekebilir

Okula yeni başlayan çocukların yaşadığı büyük sorunların başında sosyalleşme gelmektedir. Bu durum özellikle anne babaların kaygı seviyesinin yükselmesine ve endişelenmelerine neden olmaktadır. Bu amaçla çocukların okula yeni adım attığı bu dönemde anne ve babaların dikkatli olması gerekir. Ailelerde oluşabilecek endişeler, çocukların okula uyum sürecini uzatmaktadır. Annelerin çocukları okuldayken okul bahçesinde beklemesi veya sınıfa kadar girerek her an çocuğu ile olması önerilmemektedir. Anne ve babalar, çocuklarının okula karşı isteksiz olduğunu fark eder etmez bir uzmana başvurmalıdır.

Sağlıklı beslenme okul çağında başlamalı

Yaşamın her döneminde sağlıklı kalabilmek için yeterli beslenme oldukça önemlidir. Özellikle çocukların büyüme ve gelişmesinin hızlandığı, öğrenmenin daha kolay olduğu okul çağı döneminde beslenmenin önemi daha da artmaktadır. Okul çağındaki çocuklarda sabah kahvaltısı çok önemli olduğundan, aileler mutlaka okula göndermeden önce çocuklarının kahvaltılarını yaptırmalıdır. Bunun yanı sıra çocukların süt veya meyve gibi besinlerle ara öğün almaları sağlanmalıdır. Okul kantinlerinde satılan yiyeceklerin seçimi konusunda da aileler çocuklarını uyarmalıdır. Çocuklar içeceklerini de önem sırasına göre tercih etmelidir. Gün içinde yeterli su tüketimi çok önemlidir. Asitli içecek ve hazır meyve suları yerine; ayran ve meyvenin kendisi seçilebilir. Ayrıca çocuklar evden çıkmadan önce beslenme çantaları hazırlanmalı; ceviz, fıstık ve meyvelerle ara öğün yapmaları sağlanmalıdır.