'Okula dönüş paketi' ile eğitime destek

Vakfın iktisadi işletmelerinden biri olan SosyalBen Store’da ‘Okula Dönüş Kiti’ satışa sunuldu. Kit içinde telli defter, küçük not defteri, tohumlu kurşun kalem ve bez çanta gibi okul malzemeleri bulunuyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelir, vakıf tarafından gerçekleştirilen saha ve eğitim çalışmalarında kullanılacak