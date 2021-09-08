'Okula dönüş paketi' ile eğitime destek
SosyalBen Vakfı, taşımalı eğitimin uygulandığı bölgelerde yaşamını sürdüren 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yürütüyor.
08 Eylül 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Vakfın iktisadi işletmelerinden biri olan SosyalBen Store’da ‘Okula Dönüş Kiti’ satışa sunuldu. Kit içinde telli defter, küçük not defteri, tohumlu kurşun kalem ve bez çanta gibi okul malzemeleri bulunuyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelir, vakıf tarafından gerçekleştirilen saha ve eğitim çalışmalarında kullanılacak