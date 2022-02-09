Okula dönüşte bunlara dikkat!

Geçen dönem giderek azalan vaka sayılarıyla okula başlayan öğrenciler, koronavirüs varyantları dolayısıyla bu dönem oldukça yüksek seyreden ve daha hızlı yayılan vaka sayılarıyla okullarına dönüş yaptı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Arslan, ailelere okul dönüşü ile ilgili şu önerileri yaptı:

Aileler maske, dezenfektan gibi hijyen malzemesi kullanımı konusunda çocuklarını bilinçli hale getirmeli.

Çocuklara arkadaşları ile oynarken ya da yemek saatlerinde sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemesi anlatılmalı.

El yıkama alışkanlığı kazandırılmalı, maske gibi kişisel eşyalarını diğer kişilerle paylaşmaması gerektiği uygun bir dille açıklanmalı.

Bir süredir okuldan uzak kalan öğrenciler, daha sıkı hijyen ve mesafe kurallarıyla okula uyum sağlamakta zorluklar yaşayabilir. Bu süreçte velilerin çocuklarına karşı anlayışlı, sabırlı ve destekleyici yaklaşımı çocukların psikolojik olarak okula hazırlanmasında oldukça önemli.

Öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik olarak desteklenmeleri için öğretmenlerle ailelerin işbirliği büyük önem taşıyor.