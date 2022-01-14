Okula giderken çöp kamyonu çarpmıştı... 10 yaşındaki Aysel'den kahreden haber!
Yalova'da sabah okula giden 10 yaşındaki Aysel Şendirekler, 40 yaşındaki Ahmet Tanju G.'nin geri manevra yaptığı, belediyeye ait çöp kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralandı. Şendirekler, hastanede hayatını kaybederken, Ahmet Tanju G. de polise teslim oldu.
14 Ocak 2022, Cuma 17:40 Son Güncelleme:
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Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ahmet Tanju G., Yalova Belediyesi’ne ait çöp kamyonuyla geri manevra yaptığı sırada, okuluna doğru yürüyen Aysel Şendirekler’e çarptı.
Küçük kız, ağır yaralanırken, Ahmet Tanju G. de kaza yerinden ayrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Şendirekler'i ambulansla özel hastaneye götürdü.
Burada ilk müdahalesi yapılan Şendirekler, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Aysel Şendirekler, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Çöp kamyonu sürücüsü Ahmet Tanju G. ise bir süre sonra polise giderek, teslim oldu. Ahmet Tanju G.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)
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