Okula gitmek istemezse?

Okullar yüz yüze eğitime başlıyor. Hatta belki de çocuğunuz birkaç gündür okulda… Uzun bir süreyi evde geçirmenin, ebeveynleriyle evde olmaya alışmanın etkisiyle yeni düzene geçiş, okul ortamına uyum sağlama daha önceki senelerden daha zor olabilir. Belki de okulu, arkadaşları, öğretmenlerini çok seven çocuğunuz gitmek istemediği için ağlamış ya da direnmiş olabilir. Bu tepkileri sizi şaşırtmasın, son derece anlaşılır ve normal olduğunu söyleyebilirim.

'BIR ARADA OLMASAK DA SEN BENIM ZIHNIMDE OLACAKSIN'

Özellikle hareket ihtiyacı yüksek olan çocuklar için okul enerjilerini atmalarına en çok yardımcı olan yer. Bu nedenle böyle çocuklar okulların açılmasını daha yüksek bir motivasyonla beklediler. Ancak evde olmayı, ailesiyle vakit geçirmeyi seven, değişikliklere ayak uydurmakta zorlanan çocuklar için okulların açılması kaygı uyandıran bir değişim anlamına geliyor. İster okul öncesi ister ilkokul ister daha büyük kademelerde olsun kaygı hissetmesini anlayışla karşılayın. “Senin için yeniliğe ayak uydurmak bazen zor oluyor. Ben de seninle evde olmaya çok alışmıştım ve bundan büyük keyif alıyordum. Ama artık okullar açıldığı için de mutluyum. Böylece eğitime olması gerektiği şekilde devam edeceksin ve ben seni akşam okulda neler yaşadığını merak ederek bekleyeceğim” gibi cümlelerle kendi duygularınızı da ifade edin ve çocuğunuz evde sizinle değilken de aklınızın onda olacağını, zihninizde yer etmeye devam edeceğini ona mutlaka söyleyin. Fiziksel anlamda yan yana olmadığımız kişinin zihninde, kalbinde bir yerimiz olduğunu bilmek, hatırlanacağımızı duymak her zaman iyileştirici, özel bir etki yaratır.

AYRILAMAMA NEDENI NE OLABILIR?

Daha önce okula gittiğinde sizin yanınızda olmanıza ihtiyaç duymamış olsa dahi bu sene ona eşlik etmenizi, onu çıkışa kadar beklemenizi isteyebilir. Buna benzer ihtiyaçlarını dile getirdiğinde bu isteklerin arkasında yatan nedeni bulmaya çalışın. Çocuğunuz ara ara sizi görmek mi istiyor? Alışana kadar yanında durmanıza mı ihtiyacı var? Pandemi nedeniyle kendini güvende mi hissetmiyor? Ayrı kaldığınızda sizin iyi olmanızla ilgili endişeleri mi var? Bu dönemde ailenizde bir kayıp yaşandıysa ya da hastalık nedeniyle bir süre ayrı kalmanız gerektiyse çocuğunuz sizden ayrılmakta zorlanıyor olabilir.



