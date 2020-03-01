Okula götürdüğü çocuklarını evde unuttu

Twitter'da yayınlanan 46 saniyelik video viral haline geldi. İsmi öğrenilemeyen bir anne, okula çocukları olmadan gittiğini fark etti. Arabanın içinde çocuklarını göremeyen anne, durumu yolun yarısında fark etti ve o anları gülerek videoya kaydetti. Videoda, 'Çocuklar arabada değil. Çocuklarım olmadan okula gidiyorum. Çocuklarımı okula götürüyorum ama arabada bile yoklar. Geri dönüp onları almak zorundayım' diyor. Kamerayı arka koltuklara çeviren anne, 'Buna inanamıyorum. Çocuklarımı evde unuttum' diye ekliyor.

Unutkan annenin çektiği video, bir haftadan kısa bir sürede 4 milyondan fazla izlendi ve binlerce yorum yapıldı.

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