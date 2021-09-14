Okula uyum için 1 ay süre tanıyın
Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Dr. Leyla Ezgi Tüğen, çocuk ve gençlerin büyük bir kısmının 1.5 yıl okula gidemediği için arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıyamadığını belirterek, “Tanımadığı ortam ve kişiler bazı çocukları duygusal olarak daha çok zorlayabilir. Hem ebeveynler hem öğretmenler yaklaşık 1 aylık dönemi okula uyum süreci olarak görmeli” dedi.
14 Eylül 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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4 MADDEYLE OKULA UYUMU KOLAYLAŞTIRIN
Leyla Ezgi Tüğen, okula uyum zorluğunda yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:
1-Ebeveynler olarak koronavirüs ile ilgili kaygılarımızın normal olduğunu bilelim, önlemlerle ilgili okuldan bu konuda bilgi alıp birbirimize destek olup işbirliği yapalım.
2-Çocukların okula gelme motivasyonlarını arttırmaya yönelik aktivitelere öncelik verilmeli.
3-Aileler evde uyku, beslenme, oyun, dersler ve aile ile vakit geçirme gibi günlük rutinleri artık okul rutinine göre ayarlamalı, kurallar konusunda sert değil ama net olunmalı.
4-Okula uyumun 1 ayı geçmesi ya da okula gitmeme şeklinde olan okul reddi durumunda mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatri uzmanından yardım alınmalı.
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