Okula uyum için 1 ay süre tanıyın

4 MADDEYLE OKULA UYUMU KOLAYLAŞTIRIN

Leyla Ezgi Tüğen, okula uyum zorluğunda yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

1-Ebeveynler olarak koronavirüs ile ilgili kaygılarımızın normal olduğunu bilelim, önlemlerle ilgili okuldan bu konuda bilgi alıp birbirimize destek olup işbirliği yapalım.

2-Çocukların okula gelme motivasyonlarını arttırmaya yönelik aktivitelere öncelik verilmeli.

3-Aileler evde uyku, beslenme, oyun, dersler ve aile ile vakit geçirme gibi günlük rutinleri artık okul rutinine göre ayarlamalı, kurallar konusunda sert değil ama net olunmalı.

4-Okula uyumun 1 ayı geçmesi ya da okula gitmeme şeklinde olan okul reddi durumunda mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatri uzmanından yardım alınmalı.