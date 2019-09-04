Okula uyumda görev ailenin

Çocukların okula kolay uyum sağlaması için anne ve babaların bilinçli olması çok önemli. Çocuğa bu süreçte ihtiyaç duyduğu desteğin verilebilmesi için uzmanlardan tavsiyeler aldık.

PANİK YAPMAYIN

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Aileler hem heyecanlı hem kaygılı. Özellikle çocuğu bu sene ilk kez anaokuluna ya da ilkokul birinci sınıfa başlayacak ailelerde bir panik havası var. Uzmanlar aileleri panik yapmamaları ve sabırlı olmaları konusunda uyardı.

Bazı öğrenciler için okul fikrinin kaygı verici olabileceğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Ebeveynlerin çocukların neden kaygılandığını anlamaya çalışmaları öncelikli. Okul kaygısı ile ilgili onları dinlemeye, çözüm üretmeye ve destek olmaya açık olduklarını çocuklarına ifade etmeliler.

Özellikle okula ilk defa başlayacak olan küçük çocuklarda evden ayrılma kaygısının olması çok olağan ve aileler tarafından anlayışla karşılanmalı. Okula ilk kez başlayacak olan miniklere okul kavramı; yeni beceriler öğrenme, arkadaşlıklar kurma, oyunlar oynama gibi olumlu özelliklerle açıklanmalı. Okula uyum sürecinin zaman alabileceği de unutulmamalı” dedi.

FIRSAT OLABİLİR

Okul kaygısı yaşayan çocuklar için okul hazırlıklarının fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirten Coşkun, şunları anlattı: “Bunun için okul hazırlıklarını organize etmesi, okul eşyalarının seçimine katılması, eğer yapabiliyorsa öğretmenleri ile kısa bir görüşme yapması sağlanarak okula dönüş fikrini olumlu karşılaması sağlanmalı.

Ebeveynler okula hazırlık sürecinde çocuklarıyla okulla ilgili sohbet ederken okulun en temel varlık sebebinin öğrenme olduğunu vurgulamalılar. ‘Okula neden gidilir?’ sorusunu çocuklarıyla birlikte yanıtlamak ailelerin de okula bakış açısını yansıtması açısından hoş olabilir.

Okula neden gidiyoruz? Zorunlu olduğu için mi? Sınavlarda başarılı olup diploma sahibi olmak için mi? Yoksa sosyal olmayı, içinde yaşadığımız dünyayı anlamayı, kendimizi tanımayı, ilgi ve yeteneklerimizi ortaya çıkartabileceği için mi okula gidiyoruz?

Ailelerin bu soruya verdikleri yanıtlar çocuklardaki okul kaygısının nedenleri hakkında da ipuçları verebilir.”

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Çocuğun okula uyumunu kolaylaştırmak için neler yapılabilir?

Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Özen Yazğan yanıtladı:

Çocuğunuzu okulla ilgili olarak önceden bilgilendirin. Çocuğunuza önyargısız ve gerçekçi bilgileri onun anlayabileceği sadelikte vermeye özen gösterin.

Okulla ilgili güzel anılarınızdan bahsedin. Okula karşı ilgisini uyandırın.

İlk gün uzun uzun vedalaşmayın, mümkün olduğunca her şeyi normalleştirin.

Okula düzenli devam etmesi konusunda kararlı olun ve anne baba olarak bu konuda tutarlı davranın.

Kaygılarını paylaşın, anlayışlı olun.

Küçük çocuklar terk edileceklerini zannedip yoğun endişe yaşayabilirler. Bu nedenle sade bir dille gün akışının nasıl olacağına dair onu bilgilendirin.

Çocuğunuzun verimli öğrenebilmesi için, yatma ve kalkma saatlerine dikkat edin.

Okuldaki öğretmenleri ile iletişim ve işbirliği içerisinde olun; onların tutumlarına paralel tutumlar sergileyin.

Bu önemli dönemde onu, olumsuz etkileyecek yaşantılardan veya büyük değişikliklerden uzak tutmaya çalışın.

‘Okulun ilk günü kutlaması’ yapın. Bugünün doğum günü ya da diğer özel günler kadar kutlanmaya ve sevinmeye değer bir gün olduğunu ona hissettirin.

Sizin sakin ve güvenli davranışlarınız çocuğunuzun özgüvenini artıracak.

Çocuğunuzun okula başladığı ilk birkaç gün kolay ulaşılabilir olmaya dikkat edin.

Çocuğunuzun okul eşyalarını onunla beraber hazırlayın. Kıyafetlerini ve ayakkabılarını denetip herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını kontrol edin.

Çocuğunuzun yanında asla okulu ve öğretmeni eleştirmeyin.

Okula uyum konusunda çocuğunuz ciddi sorunlar yaşıyor ve bu durum bir süredir devam ediyorsa okulunuzdan da fikir alarak bu sorunu aşmak için uzman desteği alabilirsiniz.

Çocuğunuz ilk defa okula başladığı için çok hevesli olsanız bile çalışmalarını kendisinin yapmasına izin verin.



