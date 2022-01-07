Türkiye Okulda deney sırasında kaza! 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda deney sırasında kaza! 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Okulda deney sırasında kaza! 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, okulda deney yaptıkları sırada kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

07 Ocak 2022, Cuma 00:09 Son Güncelleme:
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Olay, Palas Mahallesi'ndeki Palas İlkokulu'nda meydana geldi. Fen bilgisi dersinde deney yapan öğrenciler, tüpün düşmesi sonucu yayılan kimyasal gazdan etkilendi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 9 öğrenciyi tedbir amaçlı Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)

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