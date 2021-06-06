Türkiye Okulda dikkat çeken görüntüler! Sınava böyle girdiler…

Okulda dikkat çeken görüntüler! Sınava böyle girdiler…

Türkiye

Okulda dikkat çeken görüntüler! Sınava böyle girdiler…

Çorum’da, koronavirüs testi pozitif olan ya da temaslı olan 6 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kentte belirlenen okuldaki salonda girdi.

06 Haziran 2021, Pazar 15:21 Son Güncelleme:
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Tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da LGS sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan öğrenci ve veliler, sabah saatlerinde sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi.

İl genelinde Covid-19 temaslı olan öğrenciler için ayrı okul açılarak sınava girmeleri sağlandı. Kentte, koronavirüs testi pozitif olan veya temaslı olan 6 öğrenci, Ulukavak Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde sınava girdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen araçlara bindirilen 6 öğrenci, sınavın ardından okullardan alınarak evlerine götürüldü.

Yusuf ÇINAR / DHA


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