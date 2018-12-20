Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Lefkoşa'da yaşayan Hakan D., 15 yaşındaki liseli kız çocuğunu zorla bir okula götürüp tecavüz etti. Hakim karşısına çıkan sanık 9 yıl hapse çarptırıldı. Sanığın 15 yaşındaki kızı, saçlarından sürükleyerek defalarca zorla cinsel ilişkiye girdiği kameralar tarafından tespit edildi.

20 Aralık 2018, Perşembe 12:59 Son Güncelleme:
A A
Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Gündem Kıbrıs'ın haberine göre, Lefkoşa'da 10 Temmuz 2016 tarihinde 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla bir ilkokula götürüp tecavüz eden ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Hakan Demirbüken'in istinaf talebi reddedildi. Savcılık cezanın yükseltilmesi, Hakan Demirbüken ise ceza süresinin düşürülmesi için istinafa başvurdu.

MAHKEME TALEBİNİ REDDETTİ

Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Ahmet Kalkan’ın başkanlığında, Bertan Özerdağ ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurundaki davada İstinaf kararını açıklayan Peri Hakkı, istinaf taleplerini reddettiklerini açıkladı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.