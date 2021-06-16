Türkiye Okulda iskele çöktü! İki işçi hayatını kaybetti

Okulda iskele çöktü! İki işçi hayatını kaybetti

Türkiye

Okulda iskele çöktü! İki işçi hayatını kaybetti

Ankara'da bir okul inşaatında 5'inci kattaki iskelenin çökmesi sonucu kalıp ustası iki kardeş Şaban Tınış ve Mustafa Tınış hayatını kaybetti.

16 Haziran 2021, Çarşamba 16:49 Son Güncelleme:
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Olay, saat 08.00 sıralarında Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. 1922'nci Sokak’ta yapımı devam eden ilkokul ve ortaokul inşaatının 5'inci katında kurulan iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İskelede çalışan kalıp ustaları Şaban ve Mustafa Tınış, çökme sonucu düştü.

Gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Tınış kardeşlerin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında müteahhidin ifadesine başvurdu. Ordu'nun Kumru ilçesi Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Tınış kardeşlerin, memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.

Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)

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