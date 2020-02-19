Okulda kaybolan çanta, 63 yıl sonra bulundu

ABD Ohio’daki North Canton Lisesi’nde yapılan bakım çalışması sırasında öğrenci dolapları yerinden söküldü. Bu sırada dolap ile duvar arasına sıkışmış bir çanta bulundu. Çantanın içinden 1957’den kalma takvim çıktı. İçindeki kimlik ve üyelik kartlarından, çantanın sahibinin okuldan 1960’da mezun olan Patti Rumfola olduğu belirlendi. Okul yönetimi, Facebook’ta arama yaparak Patti Rumfola’nın ailesine ulaştı.





7 sene önce ölmüş

5 çocuk dünyaya getiren kadın, 2013’te ölmüştü. Çanta, Patti Rumfola’nın çocuklarına teslim edildi. Çantanın içinde çıkanlar ise o dönemin ruhunu yansıtıyordu.





Çantada her öğrencinin taşıdığı kalem ve silginin yanı sıra artık antika değerinde olan makyaj malzemeleri, bir sakız, Kızılhaç’tan kütüphaneye kadar birçok üyelik kartı, Patti Rumfola’nın ve ailesinin fotoğrafları ile okulun beyzbol ve futbol takımlarının fikstürleri yer alıyordu.

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