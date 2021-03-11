Türkiye Okulda koronavirüs paniği! Öğretmen pozitif çıkınca yüz yüze eğitime eğitime ara verildi

Okulda koronavirüs paniği! Öğretmen pozitif çıkınca yüz yüze eğitime eğitime ara verildi

Türkiye

Okulda koronavirüs paniği! Öğretmen pozitif çıkınca yüz yüze eğitime eğitime ara verildi

Eskişehir'deki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmende koronavirüs çıkınca okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi. Uzaktan eğitim ise devam edecek.

11 Mart 2021, Perşembe 15:04 Son Güncelleme:
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Eskişehir'deki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yaptığı öğrenilen öğretmenin koronavirüse yakalanmasının ardından okul 10 gün tatil edildi, 34 öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Bunun yanı sıra okulun diğer öğrencileri de bu süreçte staj yaptıkları işletmelere gitmeyecek.


Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’ndeki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmene yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmenin gözetmen olarak katıldığı 3 sınava giren 34 öğrenci, tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.

OKUL 10 GÜN TATİL EDİLDİ

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okuldaki diğer öğretmenlere de Covid-19 testi yapıldı. Okul 10 gün süreyle tatil edildi.

OKULUN İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA

Okulun internet sitesinden yapılan açıklamadı, “Okulumuz 11 Mart 2021 perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir” denildi.


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