Türkiye Okulda koronavirüs vakası görüldü! Eğitime 10 gün ara verildi

Okulda koronavirüs vakası görüldü! Eğitime 10 gün ara verildi

Türkiye

Okulda koronavirüs vakası görüldü! Eğitime 10 gün ara verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.

15 Mart 2021, Pazartesi 22:14 Son Güncelleme:
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulunda birden fazla kişide Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Okulda yarından itibaren eğitime 10 gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, öğretmen, çalışan ve öğrencilerin evlerinde 10 gün karantinada tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, okul çalışanlarının karantina süresince izinli sayılacağı vurgulandı.

AA

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