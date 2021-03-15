Okulda koronavirüs vakası görüldü! Eğitime 10 gün ara verildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulunda birden fazla kişide Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Okulda yarından itibaren eğitime 10 gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, öğretmen, çalışan ve öğrencilerin evlerinde 10 gün karantinada tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, okul çalışanlarının karantina süresince izinli sayılacağı vurgulandı.

AA



