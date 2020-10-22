Türkiye Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek

Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek

Türkiye

Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek

Prof. Dr. Ateş Kara, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okuldaki çocuklarda ciddi bir vaka sayısı artışı olmadığını açıkladı.

22 Ekim 2020, Perşembe 10:51 Son Güncelleme:
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yüz yüze eğitime kademeli geçişin, son dönemde corona virüs hasta sayılarına etkisini değerlendirdi. Prof. Dr. Kara, corona virüste toplum geneli ile çocuklardaki vaka sayılarının paralel gittiğini söyledi. Soğuk algınlığı, grip gibi mevsimsel hastalıklardan çocukların önce etkilendiğini, önce çocukta hastalık başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Kara, Covid-19’da ise çocuklar bu bakımdan daha korunaklı olduklarını vurguladı.

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Kara açıklamasında, "Bu bizim için çok büyük bir şans. Özellikle çocukların biraz daha avantajlı olduğunu söylemek lazım. Biz şunu görüyoruz; çocuklara hastalık genellikle yetişkinlerden geçiyor. İkincisi virüsü alsalar da hastalık bulgularını az çıkartıyorlar. Bunlar avantaj; ama yetişkindeki sayı yükselince istesek de istemesek de çocuklardaki sayı da yükseliyor. Bu yükselme daha ağır geçiriyorlar anlamında değil, başlangıçta nasılsa şu anda da çocuklar öyle. Ama aralarında tek tük tablonun ağır olduğu, vücudun aşırı cevap verdiği, birçok organa tutunan aşırı inflamasyon cevabı olarak adlandırdığımız tablo da var. Bizim ülkemizde de bunu görüyoruz" dedi.  

Okullar vaka sayısını etkiledi mi?

Prof. Dr. Kara, okulların kademeli olarak açılmasından itibaren okuldaki çocukların arasında hastalık oranlarına ve bunun topluma yansımasına bakıldığını ifade ederek, "Tüm bu değerlendirmeler yapıldığında ilk etapta bizim görebildiğimiz rakam ve verilerde şöyle bir değerlendirme var; okula gelen çocuklarda çok ciddi bir artış olmadı. Çocukların geriye dönüp ailelerine götürmeleri gibi bir durum çok söz konusu olmadı. Vakalar oluyor; ama bu çok yüksek rakamlarda değil. Bilakis aynı yaş grubunda okulda olması gerekirken ailenin isteğiyle ya da farklı nedenleler okulda olmayan çocuklara baktığımızda virüsün pozitifleşmesinin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kara, çocukların okulda kurallara daha iyi uyduğunu, bunu daha sonra eve de çok iyi yansıttıklarını belirterek, "Her yaş grubunun birbirinden farklı ve bağımsız özelliği var. Ana sınıfı, 1’inci, 2’nci sınıflar o yaş grubuna siz gerekçeli olarak anlatırsanız, çocuk onu kabul ederse uygulamaya başlıyor. Mesela maske kesinlikle takıyor, uyguluyor ve eve gittiğinde bunu büyüklerine de yaptırıyor. Ama yaşlar büyümeye başladıkça ‘bana hiçbir şey olmaz’ gibi bir hareketlilik, ergenliğe geçiş dönemindeki sınıflarda nasıl olabilecek onda da parça parça, göre göre hareket etmemiz lazım. Ama biz anlatabilirsek onlar da bu uyumu sağlayacaklardır. İş biraz daha fazla bize düşüyor" değerlendirmesinde bulundu. 

DHA


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