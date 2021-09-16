Okuldaki ilk haftalar
Bu sene ilk kez okula gidecek olan çocuklarımızın okula uyum sürecinin en sağlıklı şekilde geçmesi ve sağlanması çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu süreçte çocuk ilk kez ebeveynlerinden ayrı ve bağımsız bir şekilde arkadaşları ve öğretmeni ile hareket etmeyi öğrenir. Bu nedenle en önemli nokta, çocuğun okula ve öğretmenine güven duymasıdır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Okul Öncesi Öğretmeni Dila Toker konu hakkında bilgi verdi.
16 Eylül 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Çocuk güven duyduğu ortamda uyum gösterir çünkü kendini o ortama ait hisseder. Öğretmeniyle bir ebeveyni gibi bağ kurmaya başlar. Bu güven bağları kurulana kadarki süreç çocuğun adaptasyon sürecidir. Bu süreçte ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlar da zedelenmemelidir. Çocuk ilk günlerde zorlanırsa, anne ve baba çocukla, artık yavaş yavaş büyüdüğünü, okula başladığını ve arkadaşlarının öğretmenlerinin olduğunu somut bir şekilde belki bir resimli kitap ile hikâye eşliğinde konuşmalı ve ona anlatmalıdır. Bu süreçte en kritik noktayı çocukta ayrılma kaygısı oluşturmaktadır. Çocuğunuzla vedalaşmadan gitmemelisiniz. “Okulda oyun oynama zamanı bitince yeniden seni almak için geleceğim.” gibi cümleler ile vedalaşabilirsiniz. Çünkü vedalaşmadığınızda çocukta ayrılma kaygısı meydana gelebilir ve okula uyum süreci ile birlikte çeşitli olumsuz durumların oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden ebeveynlerin de bu süreçte sabırlı olması önemlidir. Anne ve baba çocuğun hızla okula alışması ve uyum göstermesi gibi beklentilere girmemelidir. Bu sürecin sağlıklı geçmesi adına sabırlı ve anlayışlı bir tutum sergilenmelidir.