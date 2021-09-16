Okuldaki ilk haftalar

Çocuk güven duyduğu ortamda uyum gösterir çünkü kendini o ortama ait hisseder. Öğretmeniyle bir ebeveyni gibi bağ kurmaya başlar. Bu güven bağları kurulana kadarki süreç çocuğun adaptasyon sürecidir. Bu süreçte ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlar da zedelenmemelidir. Çocuk ilk günlerde zorlanırsa, anne ve baba çocukla, artık yavaş yavaş büyüdüğünü, okula başladığını ve arkadaşlarının öğretmenlerinin olduğunu somut bir şekilde belki bir resimli kitap ile hikâye eşliğinde konuşmalı ve ona anlatmalıdır. Bu süreçte en kritik noktayı çocukta ayrılma kaygısı oluşturmaktadır. Çocuğunuzla vedalaşmadan gitmemelisiniz. “Okulda oyun oynama zamanı bitince yeniden seni almak için geleceğim.” gibi cümleler ile vedalaşabilirsiniz. Çünkü vedalaşmadığınızda çocukta ayrılma kaygısı meydana gelebilir ve okula uyum süreci ile birlikte çeşitli olumsuz durumların oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden ebeveynlerin de bu süreçte sabırlı olması önemlidir. Anne ve baba çocuğun hızla okula alışması ve uyum göstermesi gibi beklentilere girmemelidir. Bu sürecin sağlıklı geçmesi adına sabırlı ve anlayışlı bir tutum sergilenmelidir.



