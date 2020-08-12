Türkiye Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı başladı

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı başladı

Türkiye

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı başladı

Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerilerin görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında başladı. Toplantıda okulların açılışı ile ilgili karar verilmesi bekleniyor.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 17:34 Son Güncelleme:
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"Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?" gündemiyle bir araya gelen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantı 17:00'de başladı. Bakan Koca başkanlığında yapılan toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Kurul, vaka sayılarını değerlendirecek, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, corona virüse karşı hangi tedbirler alınacak?" sorularının cevabını tartışacak. 

Son olarak Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuları ele almak üzere bir kez daha bir araya gelmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurarak Bilim Kurulu toplantısına dikkat çekilmişti. Bakanlık açıklamasında, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

Vaka artışları gündemde 

Vaka sayılarındaki artış 1000'in üzerinde. Dalgalanmalar devam ediyor. Kurul son durumu değerlendirecek.


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