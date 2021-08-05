Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya koronavirüs vakalarındaki artışı, aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceği ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Koca ayrıca okulların açılmasıyla ilgili de önemli mesajlar verdi.

İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki o bölüm:

- Vaka artışları başlayınca herkesi “Yine başa mı döndük, bu yıl da çocukları okula gönderemeyecek miyiz?” kaygısı kapladı. Milli Eğitim Bakanı da yine Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde karar vereceği için Fahrettin Koca’ya okulların açılıp açılmayacağını sordum.

“Ben özellikle bu yıl okulların mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim. Üniversitelerle ilgili zaten aşıyı önerdik. Bu anlamda koruyuculuğun giderek daha fazla olacağını biliyoruz. Bu yıl özellikle eğitim boyutuyla bir aksamaya yol açmadan ama tedbirli olarak mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

PCR TESTİ...

Bakan Koca ayrıca sinema, tiyatro, uçak, otobüs gibi alanlarda aşı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini belirterek, "“Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Çünkü o vatandaşımızın sağlık hakkını da korumak anlamında önemli bazı alanlarda bu uygulama başlanabilir. Bunu tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.